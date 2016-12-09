Governo apresenta sua proposta de reforma da previdência

O governo coloca em discussão a reforma mais importante a ser debatida para o Brasil neste momento, mais importante até mesmo que a polêmica PEC do teto e explico o porquê. Sem uma reforma da previdência não há controle dos gastos que resolva o problema fiscal do Brasil, que se acentuou drasticamente em 2015 com a votação fatídica de uma mini-reforma sugerida pela ex-ministro Levy que culminou com o fim do fator previdenciário.

Your browser does not support the audio element. Economia e Você - Bruno Funchal - 09-12-16

Os déficits passaram a ser cada vez mais assustadores, e com taxa de crescimento extremamente altas. Até 2014, o crescimento do déficit estava relativamente estável, crescendo em média 8% ao ano, ficando em torno dos 50 bilhões. Em 2015, com a votação do fim do fator previdenciário, a taxa de crescimento aumentou para mais de 60% ao ano, e chegamos hoje, um ano e meio depois da mini-reforma com um déficit duas vezes maior que antes, algo em torno de 150 bilhões para esse ano de 2015, e com previsão de superar os 180 bilhões em 2017. Por isso essa reforma é tão importante, e não pode ser mais postergada.

Com um déficit desse tamanho, a proposta de reforma pode parecer dura, mas é algo necessário para que essa sangria se estabilize. Assim, veremos grandes mudanças que terão que ser debatidas para que a população entenda exatamente sua necessidade.

Dentre os principais pontos da reforma estão:

Estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres, válido tanto para o setor público quanto para o setor privado (antes seguia-se a regra do 85/95);

Tempo mínimo de contribuição de 25 anos (antes era de 15 anos);

Trabalhadores rurais passam a contribuir com o INSS com a mesma regra de idade e tempo de contribuição mínimos (antes só precisava comprovar trabalho por 15 anos);

Fim da diferença entre o regime geral e público;

Será extinta a integralidade do salário do servidor público e o fim da paridade;

Pensão por morte passa de 100% para 50% mais 10% por dependente menor de 18 anos;

Pela reforma da Previdência, os policiais civis e federais passarão a ser submetidos à regra de idade mínima de 65 anos e de, pelo menos, 25 anos de contribuição.

Segundo o governo, não haverá aposentadoria menor do que o salário mínimo. Por outro lado, o trabalhador que desejar se aposentar recebendo o valor integral, precisaria trabalhar por mais tempo que o mínimo. Por exemplo, se uma pessoa tem 65 anos e contribuiu por 40 anos (começou aos 25 anos) teria direito a 91% do valor do teto. Para cada ano adicional de trabalho, aumenta-se 1% dessa proporção. Para receber integral precisaria trabalhar mais 9 anos.

A reforma prevê que estados e municípios criem fundos de previdência complementar (ou poderão aderir ao fundo que já foi criado pelo governo federal, o Funpresp). As sanções para quem não tiver fundos de previdência complementar serão definidas na lei de responsabilidade previdenciária, que já foi anunciada pelo governo federal, mas que ainda será criada.

O governo federal estima que deixará de gastar cerca de R$ 740 bilhões em 10 anos, entre 2018 e 2027, com as mudanças propostas por meio da reforma da Previdência Social. Desse valor total, as mudanças no INSS representariam uma economia de R$ 678 bilhões e, nos regimes próprios, de cerca de R$ 60 bilhões. Note que o impacto da reforma no setor público, que é fonte do principal problema, é de apenas 1/10 do efeito para o setor privado. Isso porque O limite do teto do INSS, R$ 5.189,82, só atingirá os servidores federais que entraram após a criação do Funpresp, em 2013, ou aderiram ao fundo previdenciário voluntariamente.

Esses trabalhadores correspondem a uma pequena parte dos que estão na ativa. No caso do Executivo e Legislativo, são 35,6 mil servidores, em um universo de 657.644 funcionários (civis), Já o Judiciário tem um fundo complementar próprio (Funpresp-Jud) com 6.313 servidores, ante um total de 114.160 funcionários na ativa. Assim, os servidores federais que participam desses fundos nos três poderes somam pouco mais do que 5% do total de funcionários na ativa.

Assim, como a reforma do FHC que ajustou no setor privado, mais uma vez a conta vai ser paga, em sua maior parte, pelos trabalhadores do setor privado, o que é lastimável. Até quando o setor privado vai bancar todas as benesses do setor público? Já precisamos pagar a conta da geração passada que ganhou muito mais que contribuiu, ainda precisamos carregar o setor público ao invés de dividir a conta. Os servidores federais que entraram até o fim de 2003 terão direito à aposentadoria integral e não entrarão em nenhuma nova regra da Previdência.

Já quem entrou de 2004 a 2012 fará parte das regras de transição: a aposentadoria será de 80% dos maiores salários de contribuição, mas não está limitada ao teto. Caso a PEC seja aprovada, só os que entraram a partir de 2013 estão sujeitos a todas as novas regras, como aposentadoria sujeita ao teto, idade mínima e tempo de contribuição.

A expectativa é que do déficit de 66 bilhões que temos esse ano, a mudança traga uma economia de apenas 7 bilhões em 10 anos (aproximadamente 1%).