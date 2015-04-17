Fevereiro foi o pior mês para o comércio em 12 anos

ComércioO mês de fevereiro foi o pior mês para o comércio brasileiro em quase 12 anos. A economia mais fraca já obrigou os consumidores a reduzirem até as compras de comida. As lojas vazias não são por acaso, com o dinheiro mais curto em casa, o consumidor vem gastando menos até com os produtos básicos. A compra de bebida e comida no supermercado caiu 1,8%, se comparada a fevereiro do ano passado.O varejo de bens duráveis, como móveis e eletrodomésticos, foi ainda mais atingido com a queda nas vendas e na hora de abastecer o carro, o consumidor também botou o pé no freio. A procura por combustíveis e lubrificantes despencou mais de 10%.Há muito tempo, o comércio não tinha um mês de fevereiro tão ruim. Segundo o IBGE, houve um recuo de 0,1% nas compras em relação a janeiro, mas se comparado a fevereiro do ano passado, a queda foi bem maior, de 3,1%, o pior resultado dos últimos 12 anos.O indicador negativo de fevereiro forçou a revisão do cálculo de previsão de vendas do varejo para 2015. A Confederação Nacional do Comércio, que antes previa alta de 1% no setor, voltou atrás. Agora, o crescimento, segundo a CNC, não deve passar de 0,3%.A empregabilidade esse ano está bastante comprometida, o país não vai crescer e o crédito está mais caro, então, a gente pode dizer que o potencial de consumo das famílias brasileiras ficou asfixiado nesse primeiro trimestre de 2015 e isso se reflete nos números do comércio. ServiçosO setor de serviços do país registrou crescimento nominal de 0,8% em fevereiro, em relação ao mesmo mês de 2014, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse resultado ficou abaixo das taxas de janeiro (1,8%, revisada) e de dezembro (4,0%), e foi o menor da série iniciada em 2012. Em termos reais, descontando a inflação, a receita do setor apresentou uma queda, visto que o aumento não superou o aumento geral de preços.O desempenho desse segmento é importante porque entra no cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) do país, representando cerca de 60% do indicador. No ano, o setor acumula um crescimento nominal de 1,3% no ano e em 12 meses, de 4,7%. Em 2014, os serviços cresceram 6% - a menor taxa anual da série do indicador, que teve início em janeiro de 2012.Três dos cinco segmentos do setor registraram variações positivas: serviços prestados às famílias (6,8%), serviços profissionais, administrativos e complementares (3,6%) e serviços de informação e comunicação (0,6%).As quedas ocorreram em transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio (-1,9%) e outros serviços (-0,2%). Os setores mais penalizados nesse período foram transportes. O setor de transporte terrestres apresentou queda de 2,5% enquanto que o de transporte aéreo 4.5%.Na análise regional, em relação a fevereiro de 2014, houve quedas em 16 das 27 Unidades da Federação: Mato Grosso (-17,1%), Roraima (-8,6%), Piauí (-6,8%), Maranhão (-6,4%), Acre (-5,1%), Goiás (-4,3%), Paraná (-3,1%), Amapá (-2,6%), Rondônia (-2,5%), Espírito Santo(-2,0%), Rio Grande do Sul (-1,9%), Distrito Federal (-1,6%), Mato Grosso do Sul (-1,2%), Rio de Janeiro (-1,0%), Amazonas (-0,3%) e Minas Gerais (-0,1%). Bruno FunchalDoutor em Economia