Fechamento de loja de shoppings aos domingos: Vitória no caminho de virar uma cidade fantasma

Nesta terça-feira, o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo começou a notificar os lojistas dos shoppings da Grande Vitória para o não funcionamento aos domingos. A partir da notificação, os empresários têm dez dias para se organizarem, sob o risco de enfrentarem ações judiciais.

Your browser does not support the audio element. Economia e Você - Bruno Funchal - 13-11-15

Mas o sindicato tem esse poder todo? Ele pode fazer isso? Uma Portaria do Ministério do Trabalho, publicada em 7 de julho, determina que os comércios só podem abrir aos domingos se conseguirem acordos com os sindicatos correspondentes, dando maior poder de barganha para os profissionais sindicais. Ou seja, o que já era difícil de aceitar com os supermercados agora ficou ainda mais difícil com as lojas de shoppings, afinal shopping acaba sendo um lazer para boa parte da população aos domingos.

A pergunta que fica é de onde foi tirada essa ideia genial, e quem estaria ganhando com isso. O sindicato argumenta que folga aos domingos é uma reivindicação antiga da classe. Note, reivindicação antiga. Será que a classe, nesse momento estaria disposta a reduzir sua carga de trabalho, certamente ganhando menos e com menor chance de recolocação vista a situação atual da economia? Não é possível argumentar que é do interesse do empresário, que já sofre com a confusão do governo, as incertezas do mercado, os custos tributários, mesmo assim tomam risco, tocam seus negócios e geram empregos. A esses ainda está sendo colocada uma restrição muito séria, que é a de fechar em dias que provavelmente são dos mais produtivos, que justificaria o funcionamento dos negócios. A Fecomercio estima que 20% do faturamento vem desse dia. Certamente isso seria repensado, sua viabilidade e seu tamanho, logo número de funcionários.

As consequências são desastrosas, menos lucro (ou mais prejuízo) para os lojistas, logo menos estabelecimentos e por consequência menos empregos. Isso sem contar na dinâmica que existe dentro dos shoppings pois alavanca cinemas e praças de alimentação que certamente teriam suas margens de lucro afetadas comprometendo a viabilidade de diversos negócios.

Não faz sentido em nenhuma situação brigarmos por direitos como esse, porque não folgar outro dia? Devemos pensar em como fazer produzirmos mais riquezas e não menos e certamente essa ação vai na direção contrário aos objetivos de todos.

Gostaria de saber o que de fato galgou essa ação do sindicato. Queria ver algum exemplo no planeta terra que isso ocorra. Queria ver uma evidência de algum lugar que isso foi implementado e teve êxito. Não existe exemplo porque é uma coisa tão óbvia que não precisa implementar na prática, é furada na certa. Ainda gostaria de ver um argumento decente por parte dos sindicatos que justificasse isso, o argumento de descansar domingo porque domingo é da família não é argumento.