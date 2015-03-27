Economia fraca e os reflexos na renda e no emprego

A mediana (ponto central entre todas as estimativas, descartando as maiores e as menores) dessas estimativas apontava para uma taxa de 5,7%, dessa forma, a dinâmica da taxa de desemprego está se comportando pior do que o mercado imagina.O número de pessoas ocupadas, 22,7 milhões, caiu 1% frente a janeiro. Já o total de desempregados ficou em 1,4 milhão, com alta de 10% em relação a janeiro e com aumento de 14,1% ante fevereiro do ano anterior.Ao longo de 2014, a taxa de desemprego se manteve nas menores marcas da série histórica do IBGE, com uma média anual de 4,8%. Em parte, isso aconteceu não pela quantidade de postos de trabalhos criados, mas sim pela procura reduzida por trabalho, pois com a economia desaquecendo há um desestímulo à busca por uma vaga, sem contar com benefícios para a pessoas sem emprego.O crescimento da renda familiar nos últimos anos serviu como um "lastro" para que pessoas em idade para estarem economicamente ativas aguardassem oportunidades melhores e se dedicassem a outras atividades, como o estudo ou o cuidados da casa e dos filhos.REGRAS PARA SEGURO-DESEMPREGOEsse contingente que não está a procura de emprego tende sofrer um impacto significativo ao longo de 2015, e os reflexos já devem começar a ser sentidos agora. Em fevereiro foi o último mês em que vigoravam as regras antigas para solicitar o seguro-desemprego. Até o dia 28 de fevereiro, o trabalhador precisava ter permanecido no mínimo seis meses no emprego antes do desligamento para pedir o benefício. Agora, só quem trabalhou durante pelo menos 18 meses consegue obter o seguro.Dessa forma há um contingente de pessoas (os desempregados com mais de 6 meses e menos de 18 meses) que antes eram cobertos pelo seguro desemprego e poderia ficar em casa esperando oportunidades melhores, agora precisarão procurar trabalho para ter renda. Assim, mais pessoas procurando emprego acaba aumentando a taxa de desemprego, mesmo que não caia o numero de vagas de trabalho criadas.Rendimento do TrabalhadorAlém da piora no emprego, o rendimento também sofreu no mês de fevereiro. O rendimento real (descontada a inflação) dos trabalhadores em fevereiro foi de R$ 2.163, valor 0,5% menor que o do mesmo mês de 2014. É a primeira queda desde outubro de 2011 (que foi de 0,3%), quando considerada a comparação entre o resultado de um mês com o do mesmo período do ano anterior. Na comparação com o mês imediatamente anterior, a queda no rendimento em fevereiro foi de 1,4%.Trata-se também do pior resultado nessa base de comparação desde maio de 2005, quando houve queda de 0,7% no rendimento.O rendimento também tende a ser afetado pela nova regra do seguro desemprego. Com a nova regra uma massa de trabalhadores vai a procura de trabalho. Com o aumento de pessoas procurando emprego, a tendência é que a renda do trabalhador caia. Essa tendência apesar de parecer negativa acaba sendo positiva para uma economia que está em crise, como o Brasil, pois com salários menores os empresários tem mais incentivo a contratação.Por setor, o pior desempenho, quando descontada a inflação, foi dos trabalhadores que prestam serviços a empresas. Eles tiveram queda de 3,3% na renda em comparação com fevereiro de 2014, e de 5,4% com janeiro de 2015.Em segundo lugar ficam os trabalhadores da indústria que tiveram queda de 1,9% no rendimento em relação ao ano passado e de 4,1% quando comparado com janeiro de 2015.