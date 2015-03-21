Decisão sobre os juros americanos e o impacto na economia brasileira

Os dirigentes da autoridade, contudo, preveem que o caminho de futuras elevações do juro será menos agressivo que o ritmo mostrado por projeções publicadas no fim do ano passado. A expressão "paciente" foi substituída pela garantia de que o Fed só elevará os juros quando estiver "razoavelmente confiante" de que a inflação está nos trilhos para voltar à meta de 2% e desde que o mercado de trabalho esteja melhorando. "Essa mudança na forward guidance (diretriz) não indica que o Fed decidiu sobre o momento do aumento dos juros", diz o comunicado. Por enquanto, o Fed manteve a faixa das taxas de juros inalterada entre 0% e 0,25%, em decisão unânime. Nas projeções, a grande maioria dos dirigentes do Fed ­ com 15 integrantes do total de 17 ­ continua a prever que o banco central vai aumentar as taxas de juros de curto prazo neste ano, enquanto dois preveem que o Fed vai agir só no próximo ano. Os dirigentes reduziram a previsão para elevações de juros. Ele estimam que, na média, a taxa de juro de curto prazo ficará em 0,625% em 2015, em comparação com a projeção anterior de 1,125%, publicada em dezembro. Para 2016, a previsão é que a taxa fique em 1,875%, ante estimativa anterior de 2,500%. Enquanto isso, para 2017, a projeção é de 3,125%, ante 3,625%. No longo prazo, a projeção é de 3,750%. Economia americana. Os integrantes do banco central americano também mostraram suas opiniões sobre as expectativas para a economia ao longo dos próximos anos. Eles cortaram as projeções para o crescimento e preveem quedas maiores na taxa de desemprego. Além disso, a inflação deve ser mais fraca que as estimativas anteriores. A projeção de crescimento para a economia ­americana ficou entre 2,3% e 2,7% para este ano, menor do que a projeção feita em dezembro, que estava entre 2,6% e 3%. Para 2016, as autoridades do Fed estimam expansão entre 2,3% e 2,7%, frente 2,5% e 3,0% nas estimativas anteriores. Para este ano, a previsão dos integrantes do Fed é que os ganhos de preços fiquem entre 0,6% e 0,8%, frente a estimativas anteriores de 1,0% e 1,6%. Em seguida, a inflação deve avançar para 1,7% a 1,9% em 2016 e para 1,9% a 2,0% em 2017. Os dirigentes do Fed continuam otimistas com o mercado de trabalho, com a taxa de desemprego finalizando o ano de 2015 entre 5,0% e 5,2%, ante a projeção de dezembro de 5,2% a 5,3%. Atualmente, a taxa está em 5,5%. Para o próximo ano, a expectativa com a taxa de desemprego ficou entre 4,9% e 5,1%, ante 5,0% a 5,2% nas estimativas anteriores. Todas essas mudanças de expectativas passadas pelos dirigentes do FED para o mercado ontem tiveram um impacto positivo em quase todas as economias e em suas moedas, inclusive no próprio Real e no Euro. Após da declaração o Real chegou a cair de 3,26 para 3,21. O problema brasileiro com a contínua desvalorização da moeda na quinta feira, batendo 3,30, tem um componente muito mais interno do que externo. Os problemas políticos dessa semana, com a demissão do ministro da educação, trazem ainda mais incerteza sobre a viabilidade da reforma sugerida pelo governo. Com o real em desvalorização contínua, os velhos problemas continuam se acentuando, como a inflação alta e o juros altos para conter a inflação.