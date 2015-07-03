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Crise na Grécia não é nova e está longe de ser resolvida

Tudo o que precisamos saber sobre a crise grega e seus efeitos sobre o mundo

Publicado em 03 de Julho de 2015 às 17:45

Publicado em 

03 jul 2015 às 17:45
A Grécia vem passando por uma grave crise econômica, provocada pelo alta dívida pública. Mesmo com os planos de ajuda econômica aprovados pela União Europeia, o país amarga queda no PIB, aumento do desemprego e falta de credibilidade no mercado internacional. O forte plano de ajuste fiscal vem sofrendo grande oposição popular, pois implica em redução de gastos públicos relacionados principalmente aos direitos trabalhistas.
Bancos, indústrias e até o setor de turismo estão sofrendo com a crise. A possibilidade da Grécia sair da Zona do Euro ainda existe. A crise grega tem extrapolado as fronteiras do país, atingindo, principalmente, os países integrantes da União Europeia. Mas será que essa crise pode nos atingir? Hoje, no "CBN Economia e você", vamos conversar sobre os impactos dessa crise na economia de outras potencias mundiais.
Economia e Você - Bruno Funchal - 03-07-15

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