Copom eleva taxa Selic a 13,25%, maior patamar desde dezembro de 2008

No quadro Economia e Você na CBN, o comentarista Bruno Funchal fala sobre a decisão desta semana do Copom, que elevou a taxa básica de juros para o maior patamar da história desde 2008.
Economia e Você - Bruno Funchal - 6.39s - 01-05-15.mp3
Publicado em 01 de Maio de 2015 às 14:09
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