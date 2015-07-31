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ECONOMIA E VOCÊ

Banco Central continua o combate à inflação e eleva juros pela 7ª vez consecutiva

A previsão dos analistas dos bancos, até o momento, é de que este seja o último aumento do ciclo de alta dos juros iniciado em outubro do ano passado

Publicado em 31 de Julho de 2015 às 17:41

Publicado em 

31 jul 2015 às 17:41
A taxa de juros básica da economia brasileira subiu de 13,75% para 14,25% ao ano, um novo aumento de 0,50 ponto percentual. Foi a sétima elevação seguida da taxa Selic, que atingiu o maior patamar desde julho de 2006, ou seja, em nove anos - quando estava em 14,75% ao ano. A decisão do Banco Central confirmou a expectativa da maior parte dos economistas do mercado financeiro. A previsão dos analistas dos bancos, até o momento, é de que este seja o último aumento do ciclo de alta dos juros iniciado em outubro do ano passado. A estimativa é de que os juros terminem 2015 em 14,25% ao ano e que comecem a cair em janeiro do ano que vem, chegando próximo dos 12% ao final de 2016.
O comentarista Bruno Funchal analisa que o novo aumento dos juros básicos da economia acontece em um momento em que a economia ainda se ressente de um baixo nível de atividade, com o PIB encolhendo 0,2% no primeiro trimestre deste ano e o desemprego avançando para 6,9% em junho, maior taxa para o mês desde 2010, indicando uma possível recessão, mas com a inflação ainda bastante pressionada pelo aumento de tarifas públicas, como energia elétrica e gasolina. O IPCA passa dos 9% e o IGP-M bate a casa dos 7%. Ouça na íntegra:
Economia e Você - Bruno Funchal - 31-07-15

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