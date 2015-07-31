Banco Central continua o combate à inflação e eleva juros pela 7ª vez consecutiva

A taxa de juros básica da economia brasileira subiu de 13,75% para 14,25% ao ano, um novo aumento de 0,50 ponto percentual. Foi a sétima elevação seguida da taxa Selic, que atingiu o maior patamar desde julho de 2006, ou seja, em nove anos - quando estava em 14,75% ao ano. A decisão do Banco Central confirmou a expectativa da maior parte dos economistas do mercado financeiro. A previsão dos analistas dos bancos, até o momento, é de que este seja o último aumento do ciclo de alta dos juros iniciado em outubro do ano passado. A estimativa é de que os juros terminem 2015 em 14,25% ao ano e que comecem a cair em janeiro do ano que vem, chegando próximo dos 12% ao final de 2016.