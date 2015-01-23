Aumento de impostos: já não pagamos demais?

Nosso comentarista Bruno Funchal fala sobre a importância dos ajustes fiscais e monetários que estão sendo feitos no país:
Economia e Você - Bruno Funchal - 23-01-15
Publicado em 23 de Janeiro de 2015 às 13:51
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