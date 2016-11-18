Apesar da expectativa de um ano melhor, a economia brasileira ainda patina

O índice de Atividade Econômica medido pelo banco central, teve um pequeno aumento no mês de setembro, alta de 0,15% frente a agosto, resultado um pouco pior que o esperado (0,2%). Isso ocorre depois do mês de agosto registra contração de 1,01%. O resultado ficou dentro do intervalo obtido entre 34 analistas do mercado financeiro, que esperavam resultado entre -0,50% e +0,70%. No acumulado deste ano, a retração é de 4,83% pela série sem ajustes sazonais.
O resultado positivo, mas revisado para baixo tem sido a tona do mercado. As projeções medianas do mercado sobre o crescimento brasileiro mostram uma recuperação nos próximos anos, mas essa recuperação tem sido revisada para baixo, principalmente no que diz respeito ao ano de 2017.
Economia e Você - Bruno Funchal - 18-11-16
Projeções de mercado:
2016: -3,37% (maior queda indústria com -3,42%)
2017: 1,13% (menor aumento serviços 0,45%)
2018: 2,5% (menor aumento serviços 2%)
Quem tem mostrado maior variação é o setor de serviços, maior setor da atividade produtiva, que mostrava uma expectativa de expansão de 0,65% no início do mês e depois de algumas revisões para baixo a aposta é de uma expansão de 0,45% para 2017. Esse dado está muito associado a situação de insolvência dos estados e a potencial redução de renda nos servidores públicos. Esse grupo com renda muito estável passa a corres risco e reduz seu consumo de bens e serviços ou por conta de uma expectativa pior de recebimento ou por ter descontos extras.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo, assim como todos no mercado, tabém está revisando a perspectiva de crescimento do Brasil em 2017. Os novos números devem ser anunciados na semana que vem, mas a expectativa é que alta fique menor do que a expansão de 1,6% inicialmente prevista pelo governo. Em tese, essa nova expectativa não deve divergir muito do 1,1% estimado pela média de mercado.
O menor crescimento da economia brasileira em 2017 deve reduzir as receitas da União em algo em torno de R$ 7 bilhões. Na elaboração do Orçamento de 2017, a equipe econômica estimou um crescimento de 1,6%. Apesar disso, a equipe econômica garante que a meta de encerrar 2017 com um déficit de R$ 139 bilhões está mantida e espera recursos extraordinários para fechar a conta com a receita de reabertura do programa de repatriação.
Até o fim de novembro, o Executivo pode alterar os parâmetros que balizam a formulação do Orçamento, deixando-o "mais realista". Mas, de acordo com o integrante da equipe econômica, eventuais ajustes na receita devem ser feitos só no início de 2017, quando for editado o decreto de programação orçamentária.
É muito importante todo o esforço para que as metas sejam cumpridas, afinal credibilidade tem sido um problema recorrente dos governos brasileiros.
Fonte: Bruno Funchal/ Doutor em Economia