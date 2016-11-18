Apesar da expectativa de um ano melhor, a economia brasileira ainda patina

O índice de Atividade Econômica medido pelo banco central, teve um pequeno aumento no mês de setembro, alta de 0,15% frente a agosto, resultado um pouco pior que o esperado (0,2%). Isso ocorre depois do mês de agosto registra contração de 1,01%. O resultado ficou dentro do intervalo obtido entre 34 analistas do mercado financeiro, que esperavam resultado entre -0,50% e +0,70%. No acumulado deste ano, a retração é de 4,83% pela série sem ajustes sazonais.

O resultado positivo, mas revisado para baixo tem sido a tona do mercado. As projeções medianas do mercado sobre o crescimento brasileiro mostram uma recuperação nos próximos anos, mas essa recuperação tem sido revisada para baixo, principalmente no que diz respeito ao ano de 2017.

Your browser does not support the audio element. Economia e Você - Bruno Funchal - 18-11-16

Projeções de mercado:

2016: -3,37% (maior queda indústria com -3,42%)

2017: 1,13% (menor aumento serviços 0,45%)

2018: 2,5% (menor aumento serviços 2%)

Quem tem mostrado maior variação é o setor de serviços, maior setor da atividade produtiva, que mostrava uma expectativa de expansão de 0,65% no início do mês e depois de algumas revisões para baixo a aposta é de uma expansão de 0,45% para 2017. Esse dado está muito associado a situação de insolvência dos estados e a potencial redução de renda nos servidores públicos. Esse grupo com renda muito estável passa a corres risco e reduz seu consumo de bens e serviços ou por conta de uma expectativa pior de recebimento ou por ter descontos extras.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o governo, assim como todos no mercado, tabém está revisando a perspectiva de crescimento do Brasil em 2017. Os novos números devem ser anunciados na semana que vem, mas a expectativa é que alta fique menor do que a expansão de 1,6% inicialmente prevista pelo governo. Em tese, essa nova expectativa não deve divergir muito do 1,1% estimado pela média de mercado.

O menor crescimento da economia brasileira em 2017 deve reduzir as receitas da União em algo em torno de R$ 7 bilhões. Na elaboração do Orçamento de 2017, a equipe econômica estimou um crescimento de 1,6%. Apesar disso, a equipe econômica garante que a meta de encerrar 2017 com um déficit de R$ 139 bilhões está mantida e espera recursos extraordinários para fechar a conta com a receita de reabertura do programa de repatriação.

Até o fim de novembro, o Executivo pode alterar os parâmetros que balizam a formulação do Orçamento, deixando-o "mais realista". Mas, de acordo com o integrante da equipe econômica, eventuais ajustes na receita devem ser feitos só no início de 2017, quando for editado o decreto de programação orçamentária.

É muito importante todo o esforço para que as metas sejam cumpridas, afinal credibilidade tem sido um problema recorrente dos governos brasileiros.