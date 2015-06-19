A sustentabilidade da previdência e a nova proposta do Planalto

A inclusão da flexibilização do fator previdenciário foi um tapa na cara do governo e de suas pretensões em reduzir gastos relacionados com a previdência na votação da MP 664 no mês passado. A regra da atual da previdência, o fator previdenciário modificou os critérios para a concessão das aposentadorias pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e foi aprovado em 1999, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, como parte da reforma da Previdência Social iniciada no ano anterior. Formulado numa equação, o Fator Previdenciário considera o tempo de contribuição, a alíquota e a expectativa de sobrevida do segurado no momento da aposentadoria.

Your browser does not support the audio element. Economia e Você - Bruno Funchal - 19-06-15.

Por esse método, cada segurado recebe um benefício calculado de acordo com a estimativa do montante de contribuições realizadas, capitalizadas conforme taxa pré-determinada que varia em razão do tempo de contribuição, da idade do segurado e da expectativa de duração do benefício. Na prática, o Fator Previdenciário reduz o valor da aposentadoria para as pessoas mais novas. Este fator estabelece que para ganhar o teto do INSS que hoje é de R$ 4663,75.

O tempo mínimo de contribuição exigido para homens e mulheres é de 35 e 30 anos, respectivamente, e a idade mínima para a aposentadoria é de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres.

A flexibilização do fator previdenciário faria com que bastaria atingir a soma 85 (contribuição mais idade) para mulheres e 95 para homens. A flexibilização está no fato de que por exemplo, antes um homem que contribuiu 32 anos e teria 63 anos não atingiria o tempo mínimo de contribuição nem de idade, com a flexibilização ele atingiria o requerido e não teria o desconto que o fator trazia. Essa flexibilização traria um prejuízo fiscal grande para o governo, e o pior era a falta de discussão sobre a sustentabilidade da previdência. Com a nova MP 676, a ideia é trazer a discussão de sustentabilidade do sistema previdenciário, de acordo com a mudança das características de expectativa de vida do brasileiro, que vem aumentando, e com a pirâmide etária do brasil, que esta em média mais velha.

Assim, a presidente Dilma Rousseff editou a medida provisória 676, publicada nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União, que cria uma alternativa à chamada fórmula 85/95 aprovada pelo Congresso e vetada pela presidente. O novo dispositivo, com uma fórmula progressiva, começa a valer como lei já nesta quinta e tem como ponto de partida o próprio cálculo 85/95. Com as alterações, o valor dessa soma vai subir um ponto em 2017, outro ponto em 2019 e, a partir de então, um ponto a cada ano até chegar a 90/100 em 2022.

Os trabalhadores que atendem a esse critério passam a escapar dos efeitos do fator previdenciário - dispositivo que existe atualmente e reduz o valor recebido por quem se aposenta precocemente - caso seu tempo de contribuição e a sua idade somem 85 anos para a mulher e 95 anos para o homem no momento da aposentadoria.