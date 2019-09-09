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BOA MESA CBN

Você sabe como montar um prato saudável?

Ter equilíbrio nas escolhas é dos pontos que fazem com que o prato da refeição não seja uma armadilha calórica

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 19:28

Publicado em 

09 set 2019 às 19:28
Mande a foto do seu prato para o nosso número (27) 99299-4297 para participar do próximo quadro Crédito:
 
Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica destaca explicações práticas em torno de um assunto que, volta e meia, chama a atenção: como posso montar um prato saudável e não ficar apenas no campo das ideias? Algumas das dicas da comentarista são:
- Na hora de montar um prato saudável é importante que você leve em consideração os principais requisitos: variedade, quantidade e qualidade;
- Quantidade e qualidade nem sempre são sinônimos;
- Variar os tipos de alimentos, deixar o prato colorido, conhecer os grupos alimentares e consumi-los de maneira equilibrada é o segredo para se ter um prato saudável!
Roberta Larica ainda analisa outras dicas na conversa. Ouça na íntegra:
Boa Mesa CBN - 09-09-19

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