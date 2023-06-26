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'Vilão' no passado, o ovo tornou-se alimento sensação das dietas; entenda

Quem fala sobre o assunto é a comentarista Roberta Larica

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 17:50

Publicado em 

26 jun 2023 às 17:50
Ovos, produção, avicultura
Ovos Crédito: Freepik
Ele já foi encarado como vilão da dieta, enquanto recentes estudos trazem novas conclusões benéficas a respeito de sua ingestão. Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica fala sobre as propriedades do alimento. Um dos destaques, ao qual ela chama a atenção, é a a albumina, principal proteína presente na clara do ovo, em que é chamada ovoalbumina. A ovoalbumina constitui cerca de 54% a 58% do peso da clara do ovo, sendo a primeira proteína isolada em forma pura. Ela é conhecida por suas propriedades anticâncer, anti-hipertensiva, antioxidante e imunomoduladora. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 26-06-23

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