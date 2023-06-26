'Vilão' no passado, o ovo tornou-se alimento sensação das dietas; entenda

Ele já foi encarado como vilão da dieta, enquanto recentes estudos trazem novas conclusões benéficas a respeito de sua ingestão. Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica fala sobre as propriedades do alimento. Um dos destaques, ao qual ela chama a atenção, é a a albumina, principal proteína presente na clara do ovo, em que é chamada ovoalbumina. A ovoalbumina constitui cerca de 54% a 58% do peso da clara do ovo, sendo a primeira proteína isolada em forma pura. Ela é conhecida por suas propriedades anticâncer, anti-hipertensiva, antioxidante e imunomoduladora. Ouça a conversa completa!