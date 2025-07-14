Vai viajar nas férias? Saiba como manter a alimentação equilibrada!

Nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz dicas e orientações sobre como manter a alimentação saudável e equilibrada durante o período das férias de julho.
Boa Mesa CBN - 14-07-25
Publicado em 14 de Julho de 2025 às 17:48
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta