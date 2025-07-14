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Boa Mesa CBN

Vai viajar nas férias? Saiba como manter a alimentação equilibrada!

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 14 de Julho de 2025 às 17:48

Publicado em 

14 jul 2025 às 17:48
alimentação saudável
alimentação saudável Crédito: Pexels
Nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz dicas e orientações sobre como manter a alimentação saudável e equilibrada durante o período das férias de julho.
Boa Mesa CBN - 14-07-25

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