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BOA MESA CBN

Torta Capixaba: tradição da Semana Santa também pode ser saudável

Em meio a essas opções é possível manter o equilíbrio nutricional em dia? Como não pesar a dieta durante essas semanas e depois ficar com a clássica consciência pesada?

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 20:08

Publicado em 

15 abr 2019 às 20:08
Já no clima de Semana Santa, a conversa desta edição do Boa Mesa CBN vai falar de duas das mais queridas opções quando falamos da data: a famosa torta capixaba e, claro, o chocolate - tão apreciado, em especial, no Domingo de Páscoa. Mas, afinal, em meio a essas opções é possível manter o equilíbrio nutricional em dia? Como não pesar a dieta durante essas semanas e depois ficar com a clássica consciência pesada? Tarefa para a comentarista Roberta Larica, nesta edição do quadro. Confira!
Boa Mesa CBN - 15-04-19.mp3

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