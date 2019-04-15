Torta Capixaba: tradição da Semana Santa também pode ser saudável

Já no clima de Semana Santa, a conversa desta edição do Boa Mesa CBN vai falar de duas das mais queridas opções quando falamos da data: a famosa torta capixaba e, claro, o chocolate - tão apreciado, em especial, no Domingo de Páscoa. Mas, afinal, em meio a essas opções é possível manter o equilíbrio nutricional em dia? Como não pesar a dieta durante essas semanas e depois ficar com a clássica consciência pesada? Tarefa para a comentarista Roberta Larica, nesta edição do quadro. Confira!