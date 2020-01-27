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BOA MESA CBN

Torne a sua alimentação aliada no combate a glicose alta e diabetes

As orientações podem transformar sua alimentação para evitar problemas de saúde

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 20:22

Publicado em 

27 jan 2020 às 20:22
Pessoa mede taxa de glicose no sangue. Diabetes deve virar uma epidemia mundial Crédito: Shutterstock
Diabetes e glicose alta formam um quadro clínico que assusta muitos brasileiros. Mas que tipo de alimentação devemos seguir para prevenir e tratar tais doenças? Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz as complicações de ter uma glicose alta para a saúde futura, bem como os alimentos ideais para prevenir tais doenças.
Segundo a comentarista, diversas estratégias nutricionais podem contribuir para o controle da glicose e consequentemente do diabetes. "Aumentar o consumo de fibras, priorizar frutas de baixo índice glicêmico, aumentar o consumo de gorduras boas na dieta, manter atividade física regular e ter um bom sono podem contribuir para prevenção do diabetes e controle da glicemia", explica.
Ouça as orientações completas:
Boa Mesa CBN - 27-01-20.mp3

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