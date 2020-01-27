Torne a sua alimentação aliada no combate a glicose alta e diabetes

Diabetes e glicose alta formam um quadro clínico que assusta muitos brasileiros. Mas que tipo de alimentação devemos seguir para prevenir e tratar tais doenças? Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz as complicações de ter uma glicose alta para a saúde futura, bem como os alimentos ideais para prevenir tais doenças.

Segundo a comentarista, diversas estratégias nutricionais podem contribuir para o controle da glicose e consequentemente do diabetes. "Aumentar o consumo de fibras, priorizar frutas de baixo índice glicêmico, aumentar o consumo de gorduras boas na dieta, manter atividade física regular e ter um bom sono podem contribuir para prevenção do diabetes e controle da glicemia", explica.