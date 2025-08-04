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Boa Mesa CBN

Todo mundo precisa de jantar? Nutricionista esclarece!

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 04 de Agosto de 2025 às 17:39

Publicado em 

04 ago 2025 às 17:39
Almoço, jantar, refeição, comida, alimento
Almoço, jantar, refeição, comida, alimento Crédito: Pexels
Nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica explica se todo mundo precisa jantar para seguir uma rotina saudável. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 04-08-25

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