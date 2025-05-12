Tipos de gordura: quais você deve evitar e consumir?

Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz como destaque o tema sobre os tipos de gordura. Quais os melhores tipo? Qual devemos evitar? Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 12-05-25
Publicado em 12 de Maio de 2025 às 17:24
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