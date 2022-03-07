Semana da Mulher: alimentos valiosos para a saúde feminina

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica traz como destaque o tema nutrição e saúde da mulher. Quais são aqueles alimentos que podem ser valiosos para o público feminino ao longo da vida? Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 07-03-22.mp3
Publicado em 07 de Março de 2022 às 18:30
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