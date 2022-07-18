Saiba quais são os benefícios do açaí para a saúde

Nesta edição do Boa Mesa CBN o tema em destaque é o açaí. Açaí faz bem para a saúde? Quais são os principais nutrientes presentes no alimento? Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 18-07-22.mp3
Publicado em 18 de Julho de 2022 às 18:02
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