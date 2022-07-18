Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Boa Mesa CBN

Saiba quais são os benefícios do açaí para a saúde

Ouça a conversa completa com Roberta Larica!

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 18:02

Publicado em 

18 jul 2022 às 18:02
Açai
Açaí Crédito: Pixabay
Nesta edição do Boa Mesa CBN o tema em destaque é o açaí. Açaí faz bem para a saúde? Quais são os principais nutrientes presentes no alimento? Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 18-07-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória
Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver
Ercílio Mesquita, de 50 anos, deixa esposa e uma filha.
Motociclista morre ao colidir em minitrator em Itaguaçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados