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Boa Mesa CBN

Saiba os alimentos que saciam a nossa fome

Ouça a conversa completa com Roberta Larix

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 18:25

Publicado em 

26 set 2022 às 18:25
Cansado? Roberta Larica indica alimentos que dão mais energia e disposição
Cansado? Roberta Larica indica alimentos que dão mais energia e disposição Crédito: Pexels
Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica traz como destaque o seguinte tema: existem alimentos que, realmente, impactam na nossa sensação de saciedade e são capazes de "tirar" a nossa fome? Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 26-09-22

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