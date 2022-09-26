Saiba os alimentos que saciam a nossa fome

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica traz como destaque o seguinte tema: existem alimentos que, realmente, impactam na nossa sensação de saciedade e são capazes de "tirar" a nossa fome? Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 26-09-22
Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 18:25
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