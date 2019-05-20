Saiba como "quebrar" o jejum de maneira saudável

O jejum é um prática milenar que envolve a redução ou interrupção da ingestão de comida, seja por motivos de saúde ou religiosos. Com o estilo de vida ‘fitness’ em alta, o jejum é discutido enquanto estratégia de dieta. Neste quadro "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica explica os prós e contras, e fala sobre o impacto no organismo. A nutricionista explica também se o jejum intermitente, onde pessoas ficam períodos que podem ultrapassar 24 horas sem comer, é saudável. "Se quebrar o jejum de maneira errada o organismo pode acabar sendo afetando, lembrando da glicemia". Acompanhe: