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BOA MESA CBN

Saiba como "quebrar" o jejum de maneira saudável

Ouça as dicas da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 20:31

Publicado em 

20 mai 2019 às 20:31
Jejum deve ser indicado através de acompanhamento profissional Crédito: Pixabay
O jejum é um prática milenar que envolve a redução ou interrupção da ingestão de comida, seja por motivos de saúde ou religiosos. Com o estilo de vida ‘fitness’ em alta, o jejum é discutido enquanto estratégia de dieta. Neste quadro "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica explica os prós e contras, e fala sobre o impacto no organismo. A nutricionista explica também se o jejum intermitente, onde pessoas ficam períodos que podem ultrapassar 24 horas sem comer, é saudável. "Se quebrar o jejum de maneira errada o organismo pode acabar sendo afetando, lembrando da glicemia". Acompanhe:
Boa Mesa CBN - 20-05-19.mp3

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