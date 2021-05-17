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Saiba como organizar a geladeira e manter a conservação dos alimentos

As dicas são da comentarista Roberta Larica

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 20:32

Publicado em 

17 mai 2021 às 20:32
Organização da geladeira
Organização da geladeira Crédito: divulgação
Na última edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica trouxe dicas práticas sobre como manter uma marmita saudável mesmo na correria do dia a dia. Desta vez, Roberta nos leva pra a cozinha. Ou melhor: para a geladeira! Ela traz dicas sobre como organizá-la, guardar adequadamente os alimentos e permitir a sua conservação no tempo ideal.
Você sabia, por exemplo, que nos compartimentos da parte de cima devem ser mantidos alimentos que precisam de maior tempo de congelamento? E que panelas devem ser evitadas de se colocar dentro da geladeira?
Boa Mesa CBN - 17/05/2021
Acompanhe as explicações completas.

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