Saiba como organizar a geladeira e manter a conservação dos alimentos

Na última edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica trouxe dicas práticas sobre como manter uma marmita saudável mesmo na correria do dia a dia. Desta vez, Roberta nos leva pra a cozinha. Ou melhor: para a geladeira! Ela traz dicas sobre como organizá-la, guardar adequadamente os alimentos e permitir a sua conservação no tempo ideal.