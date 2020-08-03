Saiba como manter os bons hábitos de alimentação no pós-pandemia

Você tem tido a impressão de que sua rotina alimentar virou "de cabeça para baixo" desde o início da pandemia? Perdeu o controle do seu peso? Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica dá dicas de como retomar os bons hábitos nutricionais e regular a alimentação saudável na quando houver a retomada e normalização da rotina. Ouça o quadro completo!