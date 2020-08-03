Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

BOA MESA CBN

Saiba como manter os bons hábitos de alimentação no pós-pandemia

Ouça a edição desta segunda-feira (03) do Boa Mesa CBN, com Roberta Larica!

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 17:11

Publicado em 

03 ago 2020 às 17:11
Alimentação saudável Crédito: Maarten van den Heuvel/Pexels
Você tem tido a impressão de que sua rotina alimentar virou "de cabeça para baixo" desde o início da pandemia? Perdeu o controle do seu peso? Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica dá dicas de como retomar os bons hábitos nutricionais e regular a alimentação saudável na quando houver a retomada e normalização da rotina. Ouça o quadro completo!
Boa Mesa CBN - 03-08-20
"Ainda temos muitas pessoas em esquema de home office e com a rotina alimentar toda desregulada: consumindo muita comida processada, se exercitando pouco e com horários desregulados. Quando pudermos ter o retorno as atividades comuns, será um desafio para equilibrar essa nova rotina alimentar", explica a comentarista.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As camisas mais icônicas de todas as Copas — e o que as tornam as melhores
Grupo Bortolini abre novas oportunidades de emprego em Colatina
Empresa de Colatina realiza mutirão de emprego nesta quarta-feira (3)
8 coisas que você talvez não saiba sobre Donald Trump
Suco de laranja, carne e café ficam de fora de novo tarifaço de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados