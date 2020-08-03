Saiba como manter os bons hábitos de alimentação no pós-pandemia

Você tem tido a impressão de que sua rotina alimentar virou "de cabeça para baixo" desde o início da pandemia? Perdeu o controle do seu peso? Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica dá dicas de como retomar os bons hábitos nutricionais e regular a alimentação saudável na quando houver a retomada e normalização da rotina. Ouça o quadro completo!
Boa Mesa CBN - 03-08-20
"Ainda temos muitas pessoas em esquema de home office e com a rotina alimentar toda desregulada: consumindo muita comida processada, se exercitando pouco e com horários desregulados. Quando pudermos ter o retorno as atividades comuns, será um desafio para equilibrar essa nova rotina alimentar", explica a comentarista.