Saiba como lidar com menos gasto calórico em casa e mais fome

Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz para a discussão um tema que tem perseguido boa parte das pessoas que estão em isolamento social por conta da quarentena do novo coronavírus: com as pessoas cumprimento isolamento em casa e com menor movimentação diária em atividades que exijam deslocamento, é natural que surja aquela vontade de comer mais, de forma acelerada, em horários diversos. Pensando nisso, nesta segunda (15) a comentarista traz dicas importantes para conciliar esse cenário a sua alimentação no dia a dia.
Entre as dicas estão: ficar atento à ingestão de carboidratos (a dica é reduzir seu consumo e substituir alimentos como o pão e macarrão), respeitar os horários do seu relógio biológico (nada de comer em excesso em determinada refeição e não se alimentar direito durante o dia) e ficar atento ao consumo de água - nada de beber água apenas quando sentir sede. É mais do que fundamental para o bom funcionamento do seu organismo. Acompanhe as dicas:
BOA MESA CBN - 15-06-20