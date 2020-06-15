Saiba como lidar com menos gasto calórico em casa e mais fome

Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz para a discussão um tema que tem perseguido boa parte das pessoas que estão em isolamento social por conta da quarentena do novo coronavírus: com as pessoas cumprimento isolamento em casa e com menor movimentação diária em atividades que exijam deslocamento, é natural que surja aquela vontade de comer mais, de forma acelerada, em horários diversos. Pensando nisso, nesta segunda (15) a comentarista traz dicas importantes para conciliar esse cenário a sua alimentação no dia a dia.