Saiba como comer de forma correta e saudável

Mastigação, velocidade, horários. Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica explica como é possível começar a comer de forma correta e saudável. Ouça:
Boa Mesa CBN - 04/07/2022
Publicado em 04 de Julho de 2022 às 17:50
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