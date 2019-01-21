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BOA MESA CBN

Saiba como comer bem gastando o suficiente do orçamento

Ouça as dicas da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 20:24

Publicado em 

21 jan 2019 às 20:24
Muitas pessoas acreditam que, para comer alimentos saudáveis, é preciso gastar muito dinheiro. Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica preparou um ‘manual’ com dicas rápidas - e, claro, baratas - para você comer bem gastando pouco. E que fique claro: é possível!
Ouça:
Boa Mesa CBN - 21-01-19.mp3
DICAS E ORIENTAÇÕES:
- Compre os alimentos da safra;
- Congelar é uma boa opção;
- Reaproveitar as sobras do almoço para o jantar;
- Produza suas próprias farinhas (como a de amêndoa);
- É também possível produzir alimentos sem glúten.

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