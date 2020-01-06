Rotulagem, agrotóxicos, consumo de carne: a nutrição em 2020

Com a chegada de um novo ano, especialistas da área da nutrição apontam quais as discussões se firmam como tendência para se acompanhar em 2020. Neste quadro "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica aponta que hábitos como o consumo de carne vermelha, por exemplo, podem sofrer ser alvo dessas discussões e até mudanças neste ano. Movimentos como o "Segunda Sem Carne", que lutam pela redução do consumo de carne vermelha, têm tomado grandes proporções em todo o mundo. Ouça a conversa: