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Rotulagem, agrotóxicos, consumo de carne: a nutrição em 2020

Você passou a observar mais informações antes de comprar algum alimento?

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 19:36

Publicado em 

06 jan 2020 às 19:36
Tecnologia para rastrear alimentos e produtos em todas as etapas de produção Crédito: Divulgação
Com a chegada de um novo ano, especialistas da área da nutrição apontam quais as discussões se firmam como tendência para se acompanhar em 2020. Neste quadro "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica aponta que hábitos como o consumo de carne vermelha, por exemplo, podem sofrer ser alvo dessas discussões e até mudanças neste ano. Movimentos como o "Segunda Sem Carne", que lutam pela redução do consumo de carne vermelha, têm tomado grandes proporções em todo o mundo. Ouça a conversa:
Boa Mesa CBN - 06-01-20
O que esperar da nutrição em 2020?
- Rotulagem de alimentos;
- Agrotóxicos;
- Dieta X Sustentabilidade.

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