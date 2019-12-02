Ritmo de fim de ano: os alimentos que ajudam a desinchar o corpo

Já no último mês do ano, nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica preparou uma seleção com alimentos que ajudam o corpo a eliminar toxinas e que, por exemplo, ajudam a reter menos líquido. "A retenção de líquido é uma reação do organismo para ajudar a eliminar toxinas", explica. Larica explica que alguns alimentos são capazes de potencializar isso, como alguns chás e fitoterápicos - e outros podem ser ricos em potássio e ter ação diurética como as folhas verdes, melão, limão e kiwi. Confira: