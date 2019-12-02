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BOA MESA CBN

Ritmo de fim de ano: os alimentos que ajudam a desinchar o corpo

Saiba como o corpo pode reagir para eliminar as toxinas

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 19:24

Publicado em 

02 dez 2019 às 19:24
Sucos são considerados "detox" Crédito: Divulgação/Fernando Veiga
Já no último mês do ano, nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica preparou uma seleção  com alimentos que ajudam o corpo a eliminar toxinas e que, por exemplo, ajudam a reter menos líquido. "A retenção de líquido é uma reação do organismo para ajudar a eliminar toxinas", explica. Larica explica que alguns alimentos são capazes de potencializar isso, como alguns chás e fitoterápicos - e outros podem ser ricos em potássio e ter ação diurética como as folhas verdes, melão, limão e kiwi. Confira:
Boa Mesa CBN - 02-12-19.mp3

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