Refluxo: saiba as orientações alimentares para evitar o problema

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica esclarece as principais dúvidas sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Você sofre com o refluxo? A alimentação pode ser uma aliada no tratamento do problema? A resposta é sim! A comentarista explica, por exemplo, que para quem já sofre de refluxo, é fundamental evitar uma série de alimentos que podem ser mais "agressivos" ao sistema digestório, como leites e derivados, carnes vermelhas, alimentos condimentados e ácidos, como o abacaxi. Ouça todas as orientações de Roberta Larica!
Boa Mesa CBN - 10-08-20
Segundo Larica, ficar atento ao estilo de vida é essencial, já que existe o refluxo como condição pré-existente, e o refluxo adquirido por influência do mal hábito alimentar. "Para ambos os casos, mesmo com tratamento medicamentoso, é necessário também mudar os hábitos alimentares e aliar uma alimentação que minimize os efeitos do refluxo", explica Roberta. Para evitar os sintomas da doença, a nutricionista orienta que: não coma rápido demais, mastigue lentamente, não ingira bebidas durante as refeições e evite deitar após comer.