Refluxo: saiba as orientações alimentares para evitar o problema

Nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica esclarece as principais dúvidas sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Você sofre com o refluxo? A alimentação pode ser uma aliada no tratamento do problema? A resposta é sim! A comentarista explica, por exemplo, que para quem já sofre de refluxo, é fundamental evitar uma série de alimentos que podem ser mais "agressivos" ao sistema digestório, como leites e derivados, carnes vermelhas, alimentos condimentados e ácidos, como o abacaxi. Ouça todas as orientações de Roberta Larica!