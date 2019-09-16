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BOA MESA CBN

Refeição: dicas de como montar um prato com alimentação saudável

Nutricionista lembra do equilíbrio nas quantidades que vão ao prato e a diversificação dos alimentos, com diferentes cores

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 19:27

Publicado em 

16 set 2019 às 19:27
Prato vazio: como montar uma refeição saudável Crédito: Pixabay
 
Neste quadro "Boa Mesa CBN", a nutricionista Roberta Larica analisa os pratos da refeição dos ouvintes que enviaram imagens nos últimos dias. A comentarista explica as melhores escolhas na alimentação e aponta como a montagem de um prato pode trazer benefícios ao organismo humano. "De maneira geral devemos ter equilíbrio e variedade nas escolhas", afirma.
Entre os exemplos, ressalta que no lugar do arroz branco, pode-se fazer a opção pelo arroz integral; sempre tentar preencher metade do prato com saladas variadas de diferentes tons de verde, e outros legumes e verduras; evitar os ultra processados como as linguiças; e escolher bem a proteína, como um bife.
Ouça o quadro na íntegra:
Boa Mesa CBN - 16-09-19

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