Refeição: dicas de como montar um prato com alimentação saudável

Neste quadro "Boa Mesa CBN", a nutricionista Roberta Larica analisa os pratos da refeição dos ouvintes que enviaram imagens nos últimos dias. A comentarista explica as melhores escolhas na alimentação e aponta como a montagem de um prato pode trazer benefícios ao organismo humano. "De maneira geral devemos ter equilíbrio e variedade nas escolhas", afirma.

Entre os exemplos, ressalta que no lugar do arroz branco, pode-se fazer a opção pelo arroz integral; sempre tentar preencher metade do prato com saladas variadas de diferentes tons de verde, e outros legumes e verduras; evitar os ultra processados como as linguiças; e escolher bem a proteína, como um bife.