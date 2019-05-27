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BOA MESA CBN

Receita para boa noite de sono: chá e alimentação adequada

A ingestão de chás, por exemplo, pode ser um aliado para preparar o organismo para uma boa noite de sono

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 17:33

Publicado em 

27 mai 2019 às 17:33
A nutricionista Roberta Larica com sua receita de chá com própolis: sono melhor Crédito: Marcelo Prest
Nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica esclarece um tema que ainda gera muitas dúvidas entre a população: sua alimentação é essencial para uma boa noite de sono. Refeições muito calóricas e excessivamente gordurosas dificultam o relaxamento do corpo, contribuem para a insônia e atrapalham o sono.
Por isso, a comentarista vai dar dicas dos melhores alimentos para o consumo noturno, e o que pode contribuir para uma boa noite de sono. Ovos, banana e aveia são alguns dos alimentos indicados. Além disso, a ingestão de chás como a combinação de camomila, com cidreira e melissa, por exemplo, traz resultados positivos ao organismo. Confira! 
Boa Mesa CBN - 27-05-19.mp3

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