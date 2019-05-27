Receita para boa noite de sono: chá e alimentação adequada

Nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica esclarece um tema que ainda gera muitas dúvidas entre a população: sua alimentação é essencial para uma boa noite de sono. Refeições muito calóricas e excessivamente gordurosas dificultam o relaxamento do corpo, contribuem para a insônia e atrapalham o sono.

Por isso, a comentarista vai dar dicas dos melhores alimentos para o consumo noturno, e o que pode contribuir para uma boa noite de sono. Ovos, banana e aveia são alguns dos alimentos indicados. Além disso, a ingestão de chás como a combinação de camomila, com cidreira e melissa, por exemplo, traz resultados positivos ao organismo. Confira!