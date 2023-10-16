'Quero emagrecer até o fim do ano. Ainda dá tempo?'

Nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica responde a uma questão que sempre aparece no final do ano: ainda dá tempo de emagrecer para o verão? Ouça a conversa completa e descubra!
Boa Mesa CBN - 16-10-23
Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 17:46
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