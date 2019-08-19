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Quer melhorar seu humor? O segredo pode ser sua alimentação!

Pesquisas feitas pelas conceituadas universidades John Hopkins e Harvard, nos Estados Unidos, manter uma dieta rica em fibras, diminuir a ingestão de gorduras e álcool e consumir pratos ricos em ômega 3, por exemplo, ajudam a afastar a depressão e aumentam a felicidade

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 19:33

Publicado em 

19 ago 2019 às 19:33
Você sabia que o segredo para melhorar o seu humor pode estar em mudanças na sua alimentação diária?! Segundo pesquisas feitas pelas conceituadas universidades John Hopkins e Harvard, nos Estados Unidos, manter uma dieta rica em fibras, diminuir a ingestão de gorduras e álcool e consumir pratos ricos em ômega 3, por exemplo, ajudam a afastar a depressão e aumentam a felicidade. Nesta segunda-feira, Roberta Larica indica quais são os principais alimentos que podem ser chave para a melhora do humor e dá dicas para os ouvintes. Confira!
Boa Mesa CBN - 19-08-19.mp3

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