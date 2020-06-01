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BOA MESA CBN

Quarentena: saiba como conservar e higienizar frutas e hortaliças

Confira as dicas da comentarista Roberta Larica

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 18:03

Publicado em 

01 jun 2020 às 18:03
verduras.jpg Crédito:
Nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica traz como destaque que, em meio a quarentena, boa parte das pessoas têm ido com menos frequência aos supermercados. Com isso, há grandes chances de você comprar frutas que ainda não tenham amadurecido. Pensando nisso, nesta edição do quadro ela orienta sobre como conservar suas frutas. Outra dica é como estimular a durabilidade das suas hortaliças.
Entre as dicas estão organizar os alimentos de forma cuidadosa na geladeira, guardá-los em pequenas sacolas plásticas (para ficarem bem acondicionados) e, sempre, lavá-los antes de levar a geladeira. Banana, cebola e alho são alguns dos alimentos que são destaques na conversa. Acompanhe as dicas:
BOA MESA CBN - 01-06-20

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