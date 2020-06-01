Quarentena: saiba como conservar e higienizar frutas e hortaliças

Nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica traz como destaque que, em meio a quarentena, boa parte das pessoas têm ido com menos frequência aos supermercados. Com isso, há grandes chances de você comprar frutas que ainda não tenham amadurecido. Pensando nisso, nesta edição do quadro ela orienta sobre como conservar suas frutas. Outra dica é como estimular a durabilidade das suas hortaliças.