Nesta edição de "Boa Mesa CBN" , a comentarista Roberta Larica fala do Dia Mundial da Obesidade, comemorado nesta segunda (4). Instituída pela Organização Mundial da Saúde, a data busca alertar para a doença que é multifatorial atinge 24,3% dos adultos brasileiros.

Segundo a Pesquisa Vigilância de Fatores de Risco de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) do Ministério da Saúde, em 2023, 19% dos adultos de Vitória são obesos. Ouça a conversa completa e entenda qual a relação entre a alimentação e a obesidade.