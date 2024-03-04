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Boa Mesa CBN

Qual a relação entre a alimentação e a obesidade?

No dia Mundial da Obesidade, ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 04 de Março de 2024 às 17:01

Publicado em 

04 mar 2024 às 17:01
Obesidade, pessoa obesa, acima do peso, obeso, dieta
Obesidade, pessoa obesa, acima do peso, tratament Crédito: Shutterstock
Nesta edição de "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica fala do Dia Mundial da Obesidade, comemorado nesta segunda (4). Instituída pela Organização Mundial da Saúde, a data busca alertar para a doença que é multifatorial atinge 24,3% dos adultos brasileiros. 
Segundo a Pesquisa Vigilância de Fatores de Risco de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) do Ministério da Saúde, em 2023, 19% dos adultos de Vitória são obesos. Ouça a conversa completa e entenda qual a relação entre a alimentação e a obesidade. 
Boa Mesa CBN - 04-03-24

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