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Boa Mesa CBN

Por que o feijão está sumindo do prato dos brasileiros?

Quem fala sobre o assunto é a comentarista Roberta Larica

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 18:08

Publicado em 

24 abr 2023 às 18:08
Feijão preto
Feijão preto Crédito: Getty Images
Os brasileiros estão perdendo o hábito de comer feijão diariamente, em meio a mudanças culturais, avanço dos alimentos ultraprocessados e aumento de preços do produto. Seguindo a tendência dos últimos anos, o feijão deixará de ser consumido de forma regular – de 5 a 7 dias na semana – em 2025, conforme estudo do Programa de Pós-graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). A partir daquele ano, a maior parte dos brasileiros passará a comer o alimento símbolo nacional com frequência considerada irregular (1 a 4 dias), de acordo com a pesquisa. A perda de espaço do feijão no prato nacional, e sua substituição por alternativas menos saudáveis, tem consequências para a segurança alimentar e para a saúde da população. Tema para a comentarista Roberta Larica, nesta edição do Boa Mesa CBN. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 24-04-23

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