Por quanto tempo dá para congelar os alimentos?

Para muitas pessoas, o congelamento é uma das formas mais comuns e seguras de conservar alimentos. Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica explica as regras para o congelamento dos alimentos.
Boa Mesa CBN - 28-10-24
Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 17:40
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