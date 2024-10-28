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Boa Mesa CBN

Por quanto tempo dá para congelar os alimentos?

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 17:40

Publicado em 

28 out 2024 às 17:40
Carne congelada
Carne congelada Crédito: Freepik
Para muitas pessoas, o congelamento é uma das formas mais comuns e seguras de conservar alimentos. Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica explica as regras para o congelamento dos alimentos.
Boa Mesa CBN - 28-10-24

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