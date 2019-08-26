Pequenos hábitos alimentares podem fazer a diferença no emagrecimento

Na busca pelo tão sonhado emagrecimento muitas pessoas acabam recorrendo às dietas mirabolantes. Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica explica que pequenos hábitos alimentares podem, sim, fazer a diferença para quem deseja emagrecer. Investir em boas escolhas no supermercado, num café da manhã saudável e comer em intervalos de tempo regulares são algumas dicas. "Quantos mais integral e natural for o alimento, melhor terá sido a sua escolha", diz