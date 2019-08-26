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BOA MESA CBN

Pequenos hábitos alimentares podem fazer a diferença no emagrecimento

Ouça as dicas da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 19:52

Publicado em 

26 ago 2019 às 19:52
Feira livre Crédito: Custódio Coimbra / Agência O Globo
Na busca pelo tão sonhado emagrecimento muitas pessoas acabam recorrendo às dietas mirabolantes. Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica explica que pequenos hábitos alimentares podem, sim, fazer a diferença para quem deseja emagrecer. Investir em boas escolhas no supermercado, num café da manhã saudável e comer em intervalos de tempo regulares são algumas dicas. "Quantos mais integral e natural for o alimento, melhor terá sido a sua escolha", diz
Confira a conversa completa:
Boa Mesa CBN - 26-08-19

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