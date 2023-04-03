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Boa Mesa CBN

Páscoa: os benefícios do chocolate para a saúde

Ouça a conversa completa com a comentarista Roberta Larica!

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 17:41

Publicado em 

03 abr 2023 às 17:41
Ovo de páscoa
Ovo de páscoa Crédito: Pixabay
Nesta edição do Boa Mesa CBN o tema em destaque é doce, é hora de falar de chocolate! Fazendo o consumo consciente o chocolate pode trazer benefícios à saúde, apontam os especialistas. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 03-04-23

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