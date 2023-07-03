PANCs: as plantas alimentícias não convencionais que ajudam na alimentação

Grupo ainda pouco explorado na alimentação, ao menos pelos brasileiros, as PANCs - abreviação para plantas alimentícias não convencionais - são plantas comestíveis e ricas em nutrientes, como o ferro. Uma dos representantes das PANCs é a ora-pro-nóbis. Outros exemplos são a azedinha, beldroega, bertalha, "peixinho" e a taioba. A pedido da ouvinte Francelina, nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica fala sobre os benefícios desses alimentos. Ouça a conversa completa!