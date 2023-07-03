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PANCs: as plantas alimentícias não convencionais que ajudam na alimentação

Quem explica é a comentarista Roberta Larica

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 17:52

Publicado em 

03 jul 2023 às 17:52
Ora-pro-nóbis é uma PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais)
Ora-pro-nóbis é uma PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) Crédito: Andréia Bohner/Wikimedia Commons
Grupo ainda pouco explorado na alimentação, ao menos pelos brasileiros, as PANCs - abreviação para plantas alimentícias não convencionais - são plantas comestíveis e ricas em nutrientes, como o ferro. Uma dos representantes das PANCs é a ora-pro-nóbis. Outros exemplos são a azedinha, beldroega, bertalha, "peixinho" e a taioba. A pedido da ouvinte Francelina, nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica fala sobre os benefícios desses alimentos. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 03-07-23

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