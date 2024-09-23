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Boa Mesa CBN

Os "segredos" dos magros saudáveis

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 18:08

Publicado em 

23 set 2024 às 18:08
Nutrientes
Uma alimentação equilibrada é parte da rotina de quem busca uma rotina mais saudável Crédito: Shutterstock
Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz como destaque que pesquisadores internacionais foram atrás de pessoas que sempre foram magras e saudáveis para entender seus segredos. Esse banco de dados ainda reúne poucos voluntários – são 147. “Além disso, não dá pra saber se eles são magros pelas atitudes ou por uma genética favorável”, pondera Marle Alvarenga, idealizadora do movimento Nutrição Comportamental e professora da Universidade de São Paulo. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 23-09-24

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