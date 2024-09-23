Os "segredos" dos magros saudáveis

Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz como destaque que pesquisadores internacionais foram atrás de pessoas que sempre foram magras e saudáveis para entender seus segredos. Esse banco de dados ainda reúne poucos voluntários – são 147. “Além disso, não dá pra saber se eles são magros pelas atitudes ou por uma genética favorável”, pondera Marle Alvarenga, idealizadora do movimento Nutrição Comportamental e professora da Universidade de São Paulo. Ouça a conversa completa!