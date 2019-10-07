Os quatro pilares para seguir no seu almoço e montar seu prato

Que a alimentação saudável é fundamental para o nosso organismo não é segredo. Mas o alerta agora está em não deixar seguir o hábito das boas escolhas e nem ser desatento no momento em que se alimenta. Neste "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica analisa o foco que temos ao pensar no nosso café da manhã, almoço ou jantar. "A alimentação afeta no nosso cérebro e na capacidade de fazer escolhas. Você é daquele tipo que quando se alimenta, por exemplo, desconta emoções, fica pensando nos problemas, ou tem a sensação de alívio?", questiona.
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Boa Mesa CBN - 07-10
Ela fala sobre quatro pilares para alimentação e na forma de consumir o que colocamos no prato. "Primeiro é a importância do que vai ingerir, com variedade de cores e alimentos importantes para nutrição do corpo. O segundo é a mastigação, pois triturar o alimento adequadamente impede problemas digestivos e não atrapalha a correta absorção. O terceiro é fazer a melhor escolha para aquele horário. Por último, a comida é a única forma do corpo obter nutrientes e se o prato não tem essa variedade, o corpo perde".