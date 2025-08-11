Os mitos e verdades sobre o consumo de proteína!

As "armadilhas" no consumo de proteínas é o assunto em destaque nesta edição do Boa Mesa CBN. Especialistas alertam que um erro comum é depender quase exclusivamente de suplementos, como whey protein e barras proteicas, deixando de lado fontes naturais e variadas de proteína. Substituir refeições por shakes ou barras, principalmente sem orientação profissional, pode reduzir o consumo de fibras, vitaminas, minerais e outros nutrientes importantes encontrados em alimentos integrais. Ouça a conversa completa!