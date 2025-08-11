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Os mitos e verdades sobre o consumo de proteína!

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 11 de Agosto de 2025 às 16:49

Publicado em 

11 ago 2025 às 16:49
Ovos, proteína
Ovos são uma boa fonte de proteína? Crédito: Pexels
As "armadilhas" no consumo de proteínas é o assunto em destaque nesta edição do Boa Mesa CBN. Especialistas alertam que um erro comum é depender quase exclusivamente de suplementos, como whey protein e barras proteicas, deixando de lado fontes naturais e variadas de proteína. Substituir refeições por shakes ou barras, principalmente sem orientação profissional, pode reduzir o consumo de fibras, vitaminas, minerais e outros nutrientes importantes encontrados em alimentos integrais. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 11-08-25

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