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OUTUBRO ROSA NO BOA MESA CBN

Os hábitos alimentares que ajudam a prevenir o câncer de mama

Ouça as orientações de Roberta Larica

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 16:49

Publicado em 

05 out 2020 às 16:49
Alimentação adequada ajuda no controle de doenças autoimunes Crédito: shutterstock
Ao longo desse mês de outubro, o Boa Mesa CBN vai trazer orientações voltadas ao tema da nutrição e como ele se encaixa na luta contra o câncer de mama. Nesta edição do quadro, a conversa é voltada à prevenção. Será que, realmente, existem alimentos - ou uma combinação alimentar - que seja capaz de ajudar a prevenir a doença? Roberta tem as dicas!
Ouça as explicações completas: 
 
Boa Mesa CBN - 05-10-20
"Falar da saúde está ligado, principalmente, a estilo de vida, de forma geral. Uma vida saudável. Mas a dica que a gente daria para as mulheres seria priorizar uma alimentação sem agrotóxicos, rica em frutas vermelhas, fibras, cúrcuma e gengibre. É uma combinação alimentar que vai auxiliar na qualidade de vida dessa mulher", orienta. 
 

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