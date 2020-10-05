Os hábitos alimentares que ajudam a prevenir o câncer de mama

Ao longo desse mês de outubro, o Boa Mesa CBN vai trazer orientações voltadas ao tema da nutrição e como ele se encaixa na luta contra o câncer de mama. Nesta edição do quadro, a conversa é voltada à prevenção. Será que, realmente, existem alimentos - ou uma combinação alimentar - que seja capaz de ajudar a prevenir a doença? Roberta tem as dicas!