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Boa Mesa CBN

Os alimentos que promovem mais saciedade

Ouça as dicas da comentarista Roberta Larica

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 19:17

Publicado em 

02 dez 2024 às 19:17
Ovos, produção, avicultura
Ovos são "queridinhos" por aqueles que buscam saciedade em alimentos saudáveis Crédito: Freepik
Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz como destaque alimentos que promovem e trazem a sensação de saciedade. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Boa Mesa CBN - 02-12-24

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