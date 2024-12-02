Os alimentos que promovem mais saciedade

Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz como destaque alimentos que promovem e trazem a sensação de saciedade. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Boa Mesa CBN - 02-12-24
Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 19:17
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