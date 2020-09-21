Os 6 pequenos hábitos para tornar a alimentação e vida mais saudáveis

Vida saudável Crédito: Nathan Cowley/Pexels

Engana-se quem acha que a vida saudável só começa com mudanças extremas e rigorosas. Roberta Larica explica: o pontapé inicial para sermos saudáveis começa por pequenos hábitos aplicados no nosso dia a dia. Nesta edição do Boa Mesa CBN, a comentarista indica um passo a passo com dicas para aqueles que desejam, enfim, ter uma rotina e alimentação mais saudável. Entre as orientações: comece se atentar ao que você leva no prato. Na dúvida do que comer? Coloque cor! E não precisa deixar de comer o que você gosta, mas fique atento a periodicidade do consumo de determinado alimento. Ou seja, nada de excessos e também nada de sacrificar algo que te dê prazer. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Boa Mesa CBN - 21-09-20.mp3

AS DICAS DE OURO QUE ROBERTA COSTUMA APLICAR NAS CONSULTAS:

- Comece por uma alimentação limpa, excluindo processados, pacotinhos, refrigerante, açúcar e bebida alcoólica;

- Faça um jejum de 12h entre o horário do seu jantar e o seu café da manhã;

- Procure dormir antes das 22h e acordar cedo! Dessa forma você favorece o funcionamento correto do seu relógio biológico e seu equilíbrio hormonal;

- Beba água! Sim, parece simples, mas a maioria das pessoas não consome os 35ml/kg recomendados por dia e muitas vezes confundimos sede com fome;

- Ao se alimentar, desfrute desse momento com calma. Procure perceber o seu mastigar, sentir o sabor dos alimentos, a textura da sua comida, e não simplesmente engolir. Você vai ver que conseguirá com isso aproveitar melhor a alimentação e principalmente, reduzir o volume de comida do seu prato;