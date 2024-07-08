Óleo de peixe faz mesmo bem para o coração? Quais os benefícios do peixe à alimentação?

O óleo de peixe, vendido principalmente como suplemento em forma de cápsula, tornou-se bastante popular nos últimos anos por, entre outros fatores, supostamente ajudar a prevenir doenças cardíacas, devido à sua composição rica em ômega 3. Mas pesquisadores da Universidade da Geórgia (EUA) descobriram que essa substância nem sempre é uma aliada do coração. Nesta edição de "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica explica se o óleo de peixe faz realmente bem para o coração e quais os benefícios do peixe para a alimentação.