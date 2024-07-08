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Boa Mesa CBN

Óleo de peixe faz mesmo bem para o coração? Quais os benefícios do peixe à alimentação?

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 17:50

Publicado em 

08 jul 2024 às 17:50
Salmão é um dos peixes de cativeiro mais consumidos no Espírito Santo
Salmão é um dos peixes de cativeiro mais consumidos no Espírito Santo Crédito: Pexels
O óleo de peixe, vendido principalmente como suplemento em forma de cápsula, tornou-se bastante popular nos últimos anos por, entre outros fatores, supostamente ajudar a prevenir doenças cardíacas, devido à sua composição rica em ômega 3. Mas pesquisadores da Universidade da Geórgia (EUA) descobriram que essa substância nem sempre é uma aliada do coração. Nesta edição de "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica explica se o óleo de peixe faz realmente bem para o coração e quais os benefícios do peixe para a alimentação.
Boa Mesa CBN - 08-07-24

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