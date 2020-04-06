Obesidade e coronavírus: saiba como modificar seus hábitos

Prevalência global da obesidade: monitoramento Crédito: Pixabay

Nos últimos dias as informações envolvendo a morte de pacientes com coronavírus colocaram luz sobre um importante tema envolvendo a saúde: a obesidade como fator risco para o agravamento da doença. Já há relatos de especialistas médicos de que parece haver uma relação importante entre as formas mais graves da infecção pelo coronavírus e a obesidade, que também é considerada doença pandêmica neste século. Nesta edição do "Boa Forma CBN", a comentarista Roberta Larica traz dicas para quem encontra-se acima do peso. Como é possível, desde já, tentar reverter tal quadro e garantir sua saúde? Roberta explica que esse processo não acontece de uma hora para a outra, mas rever os hábitos de alimentação dentro de casa e contar com o apoio de familiares e amigos nesse processo são dicas fundamentais. Confira:

Your browser does not support the audio element. BOA MESA CBN - 06-04-20

MAIS INFORMAÇÕES:

- A Federação Mundial de Obesidade já emitiu um alerta sobre o cuidado com esse público, parece haver uma relação importante entre as formas mais graves da infecção por coronavírus e indivíduos obesos em diferentes faixas etárias.

- Além de pacientes portadores de diabetes, hipertensão, asma e acima de 60 anos já estarem incluídos no grupo de risco, os indivíduos obesos entram agora nessa lista.

- A obesidade é uma doença crônica, com alta prevalência em muitos países, e que também pode estar associada a outras condições como: hipertensão, diabetes, resistência à insulina, doenças cardíacas, pulmonares e alterações hormonais, que parecem agravar esse estado de inflamação envolvido em complicações por Covid-19.

- Embora ainda não existam estudos conclusivos, no Brasil – e inclusive em nosso estado – e em diversos países, já se tem visto uma incidência maior de complicações por Covid-19 em pacientes internados com obesidade.

- Vale lembrar que além do isolamento, pessoas com excesso de peso, precisam manter atenção maior à saúde, manter suas medicações médicas de uso diário, cuidados com a alimentação e atividade física.

- Não deixem de compartilhar uma informação tão importante! Conto com a ajuda de vocês.