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Boa Mesa CBN

O que não pode faltar para um almoço e jantar saudáveis?

Ouça os comentários de Roberta Larica

Publicado em 28 de Julho de 2025 às 17:44

Publicado em 

28 jul 2025 às 17:44
Almoço, jantar, refeição, comida, alimento
Almoço, jantar, refeição, comida, alimento Crédito: Pexels
Nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica traz como destaque dicas e orientações sobre os nutrientes que não podem faltar para um almoço e jantar saudáveis? Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 28-07-25

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